خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري المصري.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، أي يغيب أحد الفرق عن التواجد بكل جولة.

ومن أجل تجديد عضوية بطاقة Fan ID للموسم يتم دفع 150 جنيه.

بينما شهدت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 75 جنيها.

للحجز من هنا.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام) - 6 مساء

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب) -6 مساء

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون) - 6 مساء

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية) - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية) - 6 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة) - 9 مساء

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود) - 9 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة في الجولة الأولى.