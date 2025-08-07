الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى
الخميس، 07 أغسطس 2025 - 15:37
كتب : FilGoal
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى عن الموسم الماضي.
ياسين بونو
النادي : الهلال
ويتم تقديم جائزة أفضل حارس مرمى في حفل جوائز الكرة الذهبية.
وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.
وجاءت القائمة كالآتي:
ياسين بونو - الهلال السعودي
جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان
أليسون بيكر - ليفربول
تيبو كورتوا - ريال مدريد
إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا
ديفيد رايا - أرسنال
يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد
يان سومر - إنتر
ماتس سيلز - نوتنجهام
لوكاس شيفالييه - ليل
نرشح لكم
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 الكرة الذهبية - صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.. وغياب مرموش الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب مواعيد مباريات الخميس 7 أغسطس 2025.. منتخب الناشئين ضد البحرين وبايرن أمام توتنام بمشاركة جيوكيريس وتهديف الصفقة الجديدة.. أرسنال يخسر من فياريال وديا مارسيليا يعيد وياه للدوري الفرنسي