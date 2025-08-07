الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى عن الموسم الماضي.

ياسين بونو النادي : الهلال

ويتم تقديم جائزة أفضل حارس مرمى في حفل جوائز الكرة الذهبية.

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.

وجاءت القائمة كالآتي:

ياسين بونو - الهلال السعودي

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

أليسون بيكر - ليفربول

تيبو كورتوا - ريال مدريد

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

ديفيد رايا - أرسنال

يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد

يان سومر - إنتر

ماتس سيلز - نوتنجهام

لوكاس شيفالييه - ليل