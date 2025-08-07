لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

يتواجد وفد من نادي ميلان في إنجلترا للتفاوض على ضم راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد، حسب جريدة لا جازيتا ديلو سبورت.

وأوضح التقرير أن ميلان يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، ويعمل جاهدًا على ضم راسموس هويلاند.

وأفاد التقرير أن المهاجم الدنماركي هو الآن الخيار المفضل لميلان على حساب دوسان فلاهوفيتش، لأن صفقة ضم مهاجم الشياطين الحمر تبدو أسهل.

ويتفاوض وفد ميلان مع إدارة يونايتد من أجل حسم الصفقة.

قد تصل المحادثات إلى نقطة حاسمة خلال أيام، حيث أوضح هويلاند اهتمامه بالانتقال إلى سان سيرو هذا الصيف.

يبدو أن راتبه في متناول ميلان، الذي يرغب في إبرام صفقة إعارة أولية مع خيار شراء بقيمة 35 مليون يورو.

وتردد اسم هويلاند للدخول في صفقة تبادلية يضم خلالها مانشستر يونايتد أحد المهاجمين.

راسموس هويلاند مانشستر يونايتد ميلان
