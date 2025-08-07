كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو

أعلن نادي بيراميدز ضم مصطفى "زيكو" قادما من نادي زد.

مصطفى زيكو النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان FilGoal.com قد انفرد بإتمام الصفقة بمقابل مالي بالإضافة للحصول على الثنائي محمود صابر معارا وبيع يوسف نبيه. (التفاصيل)

ودعم بيراميدز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم ثلاث صفقات.

إذ نجح في التعاقد مع البرازيلي إيفرتون ومصطفى زيكو من زد بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمى المصري الذي لم يتم إعلانه حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن الناديين قد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال زيكو إلى بيراميدز هذا الصيف مقابل 35 مليون جنيه بجانب ضم اثنين من اللاعبين.

إذ يدخل ضمن الصفقة حصول زد على محمود صابر على سبيل الإعارة بعد تمديد تعاقده مع بيراميدز، بالإضافة لضم يوسف أسامة نبيه.

زيكو صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في جمهورية شبين، قبل الانتقال لحرس الحدود في صيف 2020.

وساهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز عام 2022.

وبعد موسم واحد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود، انتقل زيكو إلى نادي زد في صيف 2023.

وشارك زيكو الموسم الماضي في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3.