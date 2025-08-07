الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة المكونة من 10 لاعبين منافسة بين ثنائي برشلونة ومثله من باريس سان جيرمان.

ويتم تقديم جائزة أفضل لاعب شاب في العالم للفائز من بين اللاعبين تحت 21 عاما في حفل جوائز الكرة الذهبية.

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.

وشهدت القائمة تواجد لاعب وحيد من خارج أندية أوروبا وهو إستيفاو لاعب بالميراس والمنضم حديثا إلى تشيلسي.

وجاءت القائمة كالآتي:

لامين يامال - برشلونة

باو كوبارسي - برشلونة

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

إستيفاو - بالميراس (تشيلسي حاليا)

أيو بوعدي - ليل

رودريجو مورا - بورتو

دين هويسون - ريال مدريد

مايلز لويس سكيللي - أرسنال

كينان يلديز - يوفنتوس