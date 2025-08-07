ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد

أغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

ودعم النادي المصري صفوفه بـ 4 لاعبين على رأسهم عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

بينما دعم المحلة صفوفه بـ 17 لاعبا مقابل 14 لصالح الاتحاد السكندري.

ويستعرض لكم FilGoal.com صفقات الأندية الجماهيرية هذا الصيف بعيدا عن الأهلي والزمالك.

الإسماعيلي: (موقوف من قيد اللاعبين)

المصري

عمر الساعي - لاعب وسط - إعارة من الأهلي.

بونور موجيشا - وسط مدافع - قادما من الملعب التونسي.

منذر طمين - مهاجم - قادما من قسنطينة الجزائري.

كيليان كارسنتي - ظهير أيسر - قادما من شباب لاتسيو

الاتحاد

أحمد محمود - ظهير أيمن - إعارة من الزمالك.

جون إيبوكا - مهاجم - قادما من المصري.

فيفور أكيم - جناح أيسر - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

أبو بكر ليادي - جناح أيمن - قادما من سموحة.

محمود جنش - حارس مرمى - صفقة انتقال حر.

محمد متولي كناريا - لاعب وسط - صفقة انتقال حر.

عبد الرحمن بودي - لاعب وسط - قادما من سيراميكا كليوباترا.

عبده جودة - مدافع - إعارة من بيراميدز.

نور علاء - جناح أيسر - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

محمد سامي - مدافع - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

يوسف نادر - حارس مرمى - قادما من بيراميدز.

سافيور إسحق - لاعب وسط - صفقة انتقال حر.

محمد توني - وسط مدافع - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

محمود عجيب - مهاجم - إعارة من ديروط.

غزل المحلة

محمد عبد الغني - مدافع - صفقة انتقال حر.

أحمد العش - مدافع - قادما من البنك الأهلي.

أحمد شوشة - مدافع - قادما من الجونة.

محمد عبد اللطيف جريندو - جناح أيمن - قادما من البنك الأهلي.

صنداي ويليامز - جناح أيسر - قادما من تورنادويز النيجيري.

سولومون ألادي - مهاجم - قادما من إكورودو النيجيري.

أحمد سعيد - لاعب وسط - قادما من البنك الأهلي.

يوسف عزب - جناح أيسر - قادما من المقاولون.

أحمد جمال - ظهير أيمن - قادما من فاركو.

أحمد وحيد - وسط مدافع - إعارة من الأهلي.

محمد أرموشة - وسط مدافع - قادما من المريخ البورسعيدي.

محمود بلبل - وسط مدافع - إعارة من زد.

عماد ميهوب - جناح أيسر - إعارة من بيراميدز.

مصطفى أوفا - ظهير أيسر - قادما من العبور.

أشرف مجدي - جناح أيسر - إعارة من سموحة.

أحمد عتمان - جناح أيمن - إعارة من بلدية المحلة.

رزق باشا - وسط مدافع - قادما من كوم حمادة.

