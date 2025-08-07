ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

أغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

ودعم النادي المصري صفوفه بـ 4 لاعبين على رأسهم عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

بينما دعم المحلة صفوفه بـ 17 لاعبا مقابل 14 لصالح الاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي فوت ميركاتو: مارسيليا يعرض أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا

ويستعرض لكم FilGoal.com صفقات الأندية الجماهيرية هذا الصيف بعيدا عن الأهلي والزمالك.

الإسماعيلي: (موقوف من قيد اللاعبين)

المصري

عمر الساعي - لاعب وسط - إعارة من الأهلي.

بونور موجيشا - وسط مدافع - قادما من الملعب التونسي.

منذر طمين - مهاجم - قادما من قسنطينة الجزائري.

كيليان كارسنتي - ظهير أيسر - قادما من شباب لاتسيو

الاتحاد

أحمد محمود - ظهير أيمن - إعارة من الزمالك.

جون إيبوكا - مهاجم - قادما من المصري.

فيفور أكيم - جناح أيسر - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

أبو بكر ليادي - جناح أيمن - قادما من سموحة.

محمود جنش - حارس مرمى - صفقة انتقال حر.

محمد متولي كناريا - لاعب وسط - صفقة انتقال حر.

عبد الرحمن بودي - لاعب وسط - قادما من سيراميكا كليوباترا.

عبده جودة - مدافع - إعارة من بيراميدز.

نور علاء - جناح أيسر - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

محمد سامي - مدافع - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

يوسف نادر - حارس مرمى - قادما من بيراميدز.

سافيور إسحق - لاعب وسط - صفقة انتقال حر.

محمد توني - وسط مدافع - إعارة من سيراميكا كليوباترا.

محمود عجيب - مهاجم - إعارة من ديروط.

غزل المحلة

محمد عبد الغني - مدافع - صفقة انتقال حر.

أحمد العش - مدافع - قادما من البنك الأهلي.

أحمد شوشة - مدافع - قادما من الجونة.

محمد عبد اللطيف جريندو - جناح أيمن - قادما من البنك الأهلي.

صنداي ويليامز - جناح أيسر - قادما من تورنادويز النيجيري.

سولومون ألادي - مهاجم - قادما من إكورودو النيجيري.

أحمد سعيد - لاعب وسط - قادما من البنك الأهلي.

يوسف عزب - جناح أيسر - قادما من المقاولون.

أحمد جمال - ظهير أيمن - قادما من فاركو.

أحمد وحيد - وسط مدافع - إعارة من الأهلي.

محمد أرموشة - وسط مدافع - قادما من المريخ البورسعيدي.

محمود بلبل - وسط مدافع - إعارة من زد.

عماد ميهوب - جناح أيسر - إعارة من بيراميدز.

مصطفى أوفا - ظهير أيسر - قادما من العبور.

أشرف مجدي - جناح أيسر - إعارة من سموحة.

أحمد عتمان - جناح أيمن - إعارة من بلدية المحلة.

رزق باشا - وسط مدافع - قادما من كوم حمادة.

الإسماعيلي (موقوف عن قيد اللاعبين)

الدوري المصري غزل المحلة المصري الاتحاد الإسماعيلي
نرشح لكم
كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي أولكسندريا الأوكراني يعلن قيمة صفقة انضمام خوان ألفينا إلى الزمالك العد التنازلي يبدأ.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري مؤتمر الكوكي: أعرف مدى قوة الدوري المصري.. ولن نتأثر برحيل جاد أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند 17 دقيقة | ميركاتو
كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو 25 دقيقة | الدوري المصري
وست هام يؤكد رحيل مايكل أنطونيو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد 52 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله ساعة | ميركاتو
الرباط الصليبي يضرب جيمس ماديسون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510743/ميركاتو-في-الجول-رباعي-لـ-المصري-وصفقات-بالجملة-للمحلة-والاتحاد