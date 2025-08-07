الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 14:35

كتب : FilGoal

إنزو ميلو

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إنزو ميلو لاعب وسط شتوتجارت اجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ووقع على عقود انضمامه للفريق.

وذكر التقرير أن اللاعب وقع على عقد يربطه بأهلي جدة لمدة 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويصل اللاعب الفرنسي إلى جدة يوم الجمعة للإنضمام إلى تدريبات الفريق، وفقا للتقرير.

قبل أيام، ذكرت جريدة اليوم السعودية أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم جناحه الفرنسي إنزو ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبذلك نجح أهلي جدة في خطف ميلو من أتليتكو مدريد الذي توصل إلى اتفاق مع شتوتجارت قبل أيام.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه.

وأضاف التقرير أن رتوش أخيرة تفصل بين إتمام الصفقة بشكل رسمي.

فيما أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن شتوتجارت سيحصل على ما لا يقل عن 28 مليون يورو مقابل التخلي عن ميلو لأهلي جدة.

ولا يزال اللاعب في شتوتجارت، لكنه سيسافر قريبًا لإجراء الفحص الطبي بمجرد الانتهاء من التفاصيل النهائية، وفقا لتقرير سكاي.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ليكيب أن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم ميلو مقابل 23 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب لديه شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو لكن النادي الإسباني سيسدد مبلغ أكبر من الشرط الجزائي لتقسيطه على دفعات.

وكان شتوتجارت قد تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.

Image

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع شتوتجارت في 2028.

وخاض صانع الألعاب مع شتوتجارت في الموسم الماضي 43 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

وإجمالا، لعب ميلو 113 مباراة مع شتوتجارت وسجل 22 هدفا وصنع 21 آخرين.

وعلى المستوى الدولي شارك ميلو مع منتخب فرنسا في 4 مباريات وسجل هدفا.

