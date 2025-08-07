ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز

اكتفى نادي بيراميدز بإبرام ثلاث صفقات فقط هذا الصيف ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم بيراميدز ثلاث صفقات بينها البرازيلي إيفرتون أغلى صفقة انتقال بالدوري المصري هذا الموسم.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع إيفرتون مقابل 2.4 مليون يورو قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

وجاءت صفقات بيراميدز الصيفية كالآتي:

إيفرتون - جناح أيسر - قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

مصطفى زيكو - جناح أيسر - قادما من زد.

محمود جاد - حارس مرمى - قادما من المصري.

ويفتتح بيراميدز منافسات الدوري المصري بمواجهة أمام وادي دجلة على استاد السلام في تمام السادسة مساء.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)