ليكيب: النصر ينافس نيوكاسل على ضم يوان ويسا

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي النصر السعودي ينافس نيوكاسل يونايتد على ضم يوان ويسا مهاجم برينتفورد هذا الصيف.

وذكر التقرير أن النصر يستعد لدخول المنافسة على ضم اللاعب.

وأضاف أن النصر مستعد لدفع ما يطلبه برينتفورد مقابل التخلي عن ويسا ويناقش حاليًا طرق إقناع اللاعب بالانتقال من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

إلى ذلك، عاد البالغ من العمر 28 عامًا للتدرب مع نادي برينتفورد، لكن مستقبله في غرب لندن لا يزال غامضًا.

بعدما غاب في الأيام الأخيرة عن تدريبات فريقه الجماعية في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في البرتغال من أجل الضغط بالسماح له بالخروج هذا الصيف.

وكشفت إذاعة TalkSport البريطانية عن رغبة اللاعب في الخروج من برينتفورد هذا الموسم.

ورفض ويسا مناقشة تجديد وتعديل عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2026 مع بند يسمح بتمديده لموسم آخر.

وارتبط اسم ويسا خلال الفترة الماضية باهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنام ونوتنجهام فورست.

ويأتي ذلك بعد تألقه الموسم الماضي وتسجيل 19 هدفا بالدوري الإنجليزي.

وتقدم نيوكاسل بعرض رسمي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مع 5 ملايين مكافآت، لكن برينتفورد رفضه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اهتمام نيوم بضم المهاجم الكونغولي هذا الصيف.