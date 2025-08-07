ليكيب: النصر ينافس نيوكاسل على ضم يوان ويسا

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 13:31

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي النصر السعودي ينافس نيوكاسل يونايتد على ضم يوان ويسا مهاجم برينتفورد هذا الصيف.

وذكر التقرير أن النصر يستعد لدخول المنافسة على ضم اللاعب.

وأضاف أن النصر مستعد لدفع ما يطلبه برينتفورد مقابل التخلي عن ويسا ويناقش حاليًا طرق إقناع اللاعب بالانتقال من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
فرنسي جزائري.. سكاي: ليفركوزن يستهدف نجم موناكو أثليتك: نونيز يودع زملائه ويطير لمعسكر الهلال من أجل الكشف الطبي الشرق الأوسط: لاعب وسط اتحاد جدة إلى التعاون سكاي تكشف راتب داروين نونيز مع الهلال

إلى ذلك، عاد البالغ من العمر 28 عامًا للتدرب مع نادي برينتفورد، لكن مستقبله في غرب لندن لا يزال غامضًا.

بعدما غاب في الأيام الأخيرة عن تدريبات فريقه الجماعية في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في البرتغال من أجل الضغط بالسماح له بالخروج هذا الصيف.

وكشفت إذاعة TalkSport البريطانية عن رغبة اللاعب في الخروج من برينتفورد هذا الموسم.

ورفض ويسا مناقشة تجديد وتعديل عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2026 مع بند يسمح بتمديده لموسم آخر.

وارتبط اسم ويسا خلال الفترة الماضية باهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنام ونوتنجهام فورست.

ويأتي ذلك بعد تألقه الموسم الماضي وتسجيل 19 هدفا بالدوري الإنجليزي.

وتقدم نيوكاسل بعرض رسمي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مع 5 ملايين مكافآت، لكن برينتفورد رفضه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اهتمام نيوم بضم المهاجم الكونغولي هذا الصيف.

يوان ويسا النصر نيوكاسل يونايتد برينتفورد
نرشح لكم
التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سيسكو لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك فرنسي جزائري.. سكاي: ليفركوزن يستهدف نجم موناكو
أخر الأخبار
التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور 13 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله السعيد: الزمالك يسير في طريق مبشر.. وعلينا أن نضحي ونتحمل المسؤولية 32 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
"خطوة رائدة".. الزمالك يعلن إطلاق إذاعة عبر الإنترنت للجماهير قريبا ساعة | الدوري المصري
البطولة المغربي: الأهلي يتحمل النسبة الأكبر من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
أثليتك: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سيسكو 2 ساعة | ميركاتو
الكرة الذهبية - صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.. وغياب مرموش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510739/ليكيب-النصر-ينافس-نيوكاسل-على-ضم-يوان-ويسا