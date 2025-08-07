ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك

دعم فريق الزمالك صفوفه بـ 10 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم نادي الزمالك 10 صفقات آخرهم البرازيلي خوان ألفينا جناح أولكسندريا الأوكراني.

وضم الزمالك ثلاثي أجنبي وهم خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي الذي تم قيده تحت السن.

بينما نجح الزمالك في التدعيم بثنائي منتخب فلسطين عدي الدباغ وآدم كايد.

وجاءت صفقات الزمالك الصيفية كالآتي:

خوان ألفينا - جناح أيمن - قادما من أولكسندريا الأوكراني.

شيكو بانزا - جناح أيسر - قادما من إستريلا أمادورا البرتغالي.

عدي الدباغ - مهاجم - قادما من تشارلوروا البلجيكي.

آدم كايد - جناح أيسر - قادما من بريدة الهولندي.

عبد الحميد معالي - جناح أيسر - قادما من اتحاد طنجة المغربي.

المهدي سليمان - حارس مرمى - صفقة انتقال حر.

محمد إسماعيل - مدافع - قادما من نادي زد.

عمرو ناصر - مهاجم - قادما من فاركو.

أحمد شريف - جناح أيسر - قادما من فاركو.

أحمد ربيع - لاعب وسط - قادما من البنك الأهلي.

ويأتي ذلك مع استعادة الفلسطيني عمر فرج بعد نهاية إعارته بجانب تفعيل بند شراء محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.

ويفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء غدا الجمعة في افتتاح منافسات الدوري.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)