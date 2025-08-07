فرنسي جزائري.. سكاي: ليفركوزن يستهدف نجم موناكو

مباراة ليفركوزن وروما بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

يتطلع باير ليفركوزن للتعاقد مع مغناس أكليوش لاعب موناكو هذا الصيف، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن بدأت التواصل مع ممثلي اللاعب.

ويأمل النادي الألماني في حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، حسب التقرير.

بينما يرغب موناكو في الحصول على 70 مليون يورو مقابل التخلي عن البالغ من العمر 23 عاما.

وقال تياجو سكورو الرئيس التنفيذي لموناكو في تصريحات للصحفيين: "مستقبل أكليوش؟ لا يمكننا التحكم بما يحدث في الخارج".

وأضاف "من الطبيعي أن يكون مغناس أكليوش ضمن قائمة المطلوبين في أفضل الأندية. لكن لدينا شروطنا".

,ارتبط اسم اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن ومانشستر سيتي وأرسنال.

ولعب أكليوش ضمن منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينضم للمنتخب الفرنسي الأول أو نظيره الجزائري.

