ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي

دعم فريق الأهلي صفوفه بـ 8 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأُغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

وأبرم النادي الأهلي 8 صفقات كان قد حسم أغلبهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية منتصف يونيو الماضي.

ويأتي أحمد "زيزو" على رأس صفقات الأهلي للموسم الجديد بعد انضمامه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك الغريم التقليدي.

واستعاد الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بعد رحلة احتراف طويلة، كما عاد محمد شريف مجددا لتدعيم الهجوم بعد رحيله منذ موسمين.

وجاءت صفقات الأهلي الصيفية كالآتي:

- محمود تريزيجيه - جناح أيسر - قادما من طرابزون سبور التركي.

- محمد علي بن رمضان - لاعب وسط - قادما من فرينكفاروزي المجري.

- أحمد زيزو - جناح أيمن - صفقة انتقال حر.

- محمد سيحا - حارس مرمى - قادما من المقاولون العرب.

- محمد شريف - مهاجم - صفقة انتقال حر.

- محمد شكري - ظهير أيسر - قادما من سيراميكا كليوباترا.

- أحمد رمضان - مدافع - قادما من سيراميكا كليوباترا.

- ياسين مرعي - مدافع - قادما من فاركو.

ويأتي ذلك بالإضافة لاستعادة أليو ديانج وأحمد عبد القادر وأحمد عابدين عقب انتهاء إعارتهم.

كما تم تفعيل بند شراء مصطفى العش لاعب زد.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مودرن سبورت مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)