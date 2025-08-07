الشرق الأوسط: لاعب وسط اتحاد جدة إلى التعاون
الخميس، 07 أغسطس 2025 - 12:24
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي التعاون اقترب من التعاقد مع لاعب وسط اتحاد جدة الشاب عبد الإله هوساوي.
عبد الإله محمد سعيد هوساوي
النادي : الاتحاد
وذكر التقرير أن اللاعب سينضم إلى التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وكشف التقرير أن هذا التعاقد مع هوساوي ليس له علاقة برغبة النمور في الحصول على خدمات لاعب التعاون سعد الناصر، الذي يجد منافسةً كبيرةً بين أندية أخرى على كسب خدماته.
وانتقل هوساوي، في الموسم قبل الماضي، لنادي الخليج، وقدَّم معه مستويات مميزة قبل أن يعود لاتحاد جدة في الموسم الماضي.
ولكن لوفرة النجوم في مركزه لم يجد الفرصة في اللعب، حيث شارك مع النمور في 12 مباراة فقط.
كما لعب للمنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة بالكويت.
يذكر أن التعاون يواصل إعداده في معسكره الخارجي المقام في هولندا تحت قيادة مدربه البرازيلي شاموسكا.
