أولكسندريا الأوكراني يعلن قيمة صفقة انضمام خوان ألفينا إلى الزمالك

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

خوان ألفينا - أولكسندريا الأوكراني

أعلن نادي أولكسندريا الأوكراني انتقال البرازيلي خوان ألفينا إلى الزمالك.

خوان ألفينا

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعاقد الزمالك مع خوان ألفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات.

وكشف نادي أولكسندريا الأوكراني عن انتقال البرازيلي خوان ألفينا إلى الزمالك مقابل مليون و800 ألف يورو بالإضافة للمكافآت.

أخبار متعلقة:
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج

البرازيلي خوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي أولكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبات خوان ألفينا الصفقة العاشرة للزمالك هذا الصيف.

وتعاقد الزمالك مع ممهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك خوان ألفينا أولكسندريا الأوكراني
نرشح لكم
كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد ميركاتو في الجول - الأغلى بدوري هذا الموسم ضمن 3 صفقات أبرمها بيراميدز ميركاتو في الجول - سبعة تدعيمات هجومية ضمن 10 صفقات لـ الزمالك ميركاتو في الجول - زيزو وتريزيجيه وعودة شريف على رأس 8 تدعيمات لـ الأهلي العد التنازلي يبدأ.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري مؤتمر الكوكي: أعرف مدى قوة الدوري المصري.. ولن نتأثر برحيل جاد أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند 16 دقيقة | ميركاتو
كما انفرد في الجول - "لا يمكن مراقبته حتى بالكاميرات".. بيراميدز يضم زيكو 24 دقيقة | الدوري المصري
وست هام يؤكد رحيل مايكل أنطونيو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميركاتو في الجول - رباعي لـ المصري وصفقات بالجملة للمحلة والاتحاد 51 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: نجم شتوتجارت يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله ساعة | ميركاتو
الرباط الصليبي يضرب جيمس ماديسون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510734/أولكسندريا-الأوكراني-يعلن-قيمة-صفقة-انضمام-خوان-ألفينا-إلى-الزمالك