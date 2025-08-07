أولكسندريا الأوكراني يعلن قيمة صفقة انضمام جوان ألفينا إلى الزمالك

أعلن نادي أولكسندريا الأوكراني انتقال البرازيلي جوان ألفينا إلى الزمالك.

وتعاقد الزمالك مع جوان ألفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات.

وكشف نادي أولكسندريا الأوكراني عن انتقال البرازيلي جوان ألفينا إلى الزمالك مقابل مليون و800 ألف يورو بالإضافة للمكافآت.

البرازيلي جوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي أولكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبات جوان ألفينا الصفقة العاشرة للزمالك هذا الصيف.

وتعاقد الزمالك مع ممهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.