العد التنازلي يبدأ.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري.

ويفتتح الدوري المصري موسم 2025 - 2026 في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة بمواجهة وادي دجلة أمام بيراميدز.

ويقام الموسم الجديد من الدوري المصري بمشاركة 21 فريقا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد منافسات الجولة الأولى.

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام) - 6 مساء

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب) -6 مساء

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون) - 6 مساء

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية) - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية) - 6 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة) - 9 مساء

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود) - 9 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة في الجولة الأولى.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)