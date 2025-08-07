سكاي تكشف راتب داروين نونيز مع الهلال

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن الراتب الذي سيحصل عليه داروين نونيز مهاجم ليفربول مع نادي الهلال السعودي بعدما اقتربت الصفقة من الإتمام.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وذلك بعدما تم التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين، وبين الهلال ونونيز، مساء الأربعاء، وفقا للعديد من التقارير.

وسيخضع نونيز للفحص الطبي والتوقيع في أقرب وقت ممكن.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.