مؤتمر الكوكي: أعرف مدى قوة الدوري المصري.. ولن نتأثر برحيل جاد

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المدير الفني لفريق المصري

كشف التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري عن استعداده لانطلاق مسابقة الدوري.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وقال نبيل الكوكي عبر مؤتمر صحفي: "لدي حالة من الرضا عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، ومعسكر تونس ناجح تماما وحرصت على مواجهة قوية".

وشدد "أعرف تماما مدى قوة الدوري المصري، ولدي معرفة كبيرة بمستويات كافة الفرق".

وكشف الكوكي "لا أميل لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين دون الحاجة الفعلية إليهم، وسوق الانتقالات أصبح شحيحا للغاية والمعروض من اللاعبين قد لا يفوق مستوى لاعبي الفريق الحاليين".

وأوضح "نراجع بجدية مستويات وأرقام كافة اللاعبين المعروضين على المصري قبل التعاقد معهم".

وأضاف "تدريب المصري ذو الشعبية الكبيرة هو تحدي جديد بالنسبة لي، أطمح وأطمع في تحقيق البطولات مع المصري".

أما بالنسبة لقطاع الناشئين فقال: "مستوى الناشئين المتواجدين بالفريق مبشر للغاية والفرصة متاحة أمام الجميع، فالعطاء في الملعب هو الفيصل ولا توجد أماكن محجوزة للاعبين بعينهم".

وشدد "أدرك قوة جماهير المصري والكل في الفريق يسعى لإسعادهم، وطموح الإدارة وجماهيرية الفريق كان الدافع الأكبر لي لقبول المهمة".

وبسؤاله عن رحيل محمود جاد إلى بيراميدز أجاب "المصري لن يتأثر برحيل محمود جاد ولدي ثقة في مستوى جميع الحراس".

واختتم تصريحاته "نجحنا في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وهو أمر مهم للغاية، ومستمرون في التدريب والإقامة ببورسعيد وسعيد بالمؤازرة الجماهيرية، وأنا المسؤول عن كافة القرارات الفنية داخل الفريق".

ويستهل المصري موسمه في الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقيه في الملعب ذاته في الأسبوع 13.

وسيختتم المصري مشواره في الدور الأول بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج من سيمبا في ربع النهائي.

المصري نبيل الكوكي
