مواعيد مباريات الخميس 7 أغسطس 2025.. منتخب الناشئين ضد البحرين وبايرن أمام توتنام

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما لكرة اليد.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كرة يد

يلعب منتخب مصر للناشئين أمام البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما في نفس التوقيت يواجه منتخب إسبانيا نظيره كرواتيا في قمة أوروبية.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره أيسلندا في الواحدة إلا الربع ظهرا.

أما في الثالثة عصرا فيلعب منتخب تونس أمام التشيك، بينما تواجه الجزائر منتخب صربيا في الخامسة والربع مساء.

مباريات ودية

تواصل الأندية الأوروبية استعداداتها للموسم المقبل بخوض مباريات ودية.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام توتنام في السابعة والنصف مساء.

وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

كرة يد منتخب مصر للناشئين
