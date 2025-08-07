في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم أونام بوماس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - لويس سواريز - إنتر ميامي

حسم إنتر ميامي تأهله لربع نهائي منافسات كأس الدوريات بين فرق الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي.

رودريجو دي بول

النادي : إنتر ميامي

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على أونام بوماس المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المواجهة السابقة.

وافتتح رودريجو دي بول أهدافه بقميص إنتر ميامي من صناعة لويس سواريز عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 45 ليتعادل لفريقه.

وساهم سواريز في الثلاثة أهداف بتسجيل هدف من ركلة جزاء وصناعة هدفين آخرين.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 8 نقاط بعد أن اختتم مبارياته في تلك المرحلة ليحسم المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الأمريكي.

وتختتم منافسات تلك المرحلة فجر الجمعة قبل أن يتم تحديد مواجهات ربع النهائي.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

كأس الدوريات إنتر ميامي لويس سواريز رودريجو دي بول
