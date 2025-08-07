أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع التونسي أحمد الجفالي قادما من الزمالك.

وانضم الجفالي لنادي أبها معارا لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وكتب أبها عبر حسابه على منصة "إكس" : "الجـفـالـي أبـهـاوي" ليعلن النادي السعودي ضم اللاعب رسميا.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـFilGoal.com: "اللاعب أتم اتفاقه للانتقال إلى أبها السعوي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار".

وأضاف "أحمد الجفالي أتم الاتفاق أيضا على كل بنوده الشخصية ويتبقى فقط توقيع العقد بين الناديين".

وتواجد أبها في المركز الثامن من دوري الدرجة الأولى السعودي ولم ينجح في الوصول للملحق المؤهل للدوري الممتاز.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.