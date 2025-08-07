رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 01:11

كتب : إبراهيم رمضان

بارون أوشينج - لاعب منتخب كينيا للشباب

لا يزال نادي الزمالك في مفاوضات مع الكيني بارون أوشينج الظهير الأيمن صاحب الـ 19 عاما تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك رغم غلق باب القيد في مصر مع منتصف ليل الخميس.

وعلم FilGoal.com أن محاولات الزمالك للتعاقد مع الكيني بارون أوشينج ستظل قائمة نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يحاول التعاقد مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني قبل غلق الانتقالات الصيفية.

وتنص لوائح القيد الخاصة بموسم 2025 - 2025 بالآتي:

- غلق باب القيد لمواليد 2005 و2006 حتى يوم الثلاثاء 12 أغسطس بالتزامن مع القسم الثالث.

- الناشئين من مواليد 2007 وحتى البراعم القيد ممتد حتى 18 أغسطس.

- الكرة النسائية غلق القيد يوم 16 أغسطس.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

الزمالك بارون أوشينج كينيا
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