كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 01:11

كتب : محمد عبد العظيم

البرازيلي خوان ألفينا

أعلن الزمالك تعاقده مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

وتعاقد الزمالك عن تعاقده مع خوان ألفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل المالية والإدارية لضم اللاعب.

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وكشف FilGoal.com تعاقد الزمالك مع لاعب ألكسندريا الأوكراني مقابل 600 ألف دولار للناد

بينما يحصل الجناح البرازيلي على 300 ألف دولار سنويا.

البرازيلي خوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي ألكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبات خوان ألفينا الصفقة العاشرة للزمالك هذا الصيف.

وتعاقد الزمالك مع ممهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك خوان ألفينا
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