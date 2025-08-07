كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي جوان ألفينا

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 01:11

كتب : محمد عبد العظيم

البرازيلي خوان ألفينا

أعلن الزمالك تعاقده مع البرازيلي جوان ألفينا بيزيرا قادما من أوليكساندريا الأوكراني.

وتعاقد الزمالك عن تعاقده مع جوان ألفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد أتم اتفاقه على كافة التفاصيل المالية والإدارية لضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي جوان ألفينا البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج

البرازيلي جوان ألفينا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

وانتقل إلى نادي ألكسندريا الأوكراني في عام 2023 قادما من فاسكو دي جاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبات جوان ألفينا الصفقة العاشرة للزمالك هذا الصيف.

وتعاقد الزمالك مع ممهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك جوان ألفينا
نرشح لكم
جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد الدقيقة = 49 ألف يورو؟ بيرنلي يعلن ضم برويا من تشيلسي رومانو: طلبات مانشستر يونايتد المالية لرحيل هويلوند.. ورغبة اللاعب سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع جيرونا على ضم جوتيريز.. وظهور ريال مدريد فوتبول إيطاليا: أتلتيكو مدريد يقدم عرضه لضم راسبادوري.. وطلبات نابولي المالية "الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو مودرن سبورت يضم مصطفى مخلوف.. وفي الجول يكشف مدة التعاقد محمود وادي يعلن انتقاله لـ أم صلال القطري
أخر الأخبار
إيدي هاو: لا نستطيع إشراك إيزاك مع المجموعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيان - نهاية الأزمة.. برشلونة يعلن عودة تير شتيجن لقيادة الفريق 2 ساعة | الدوري الإسباني
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد 3 ساعة | الدوري المصري
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510725/كما-كشف-في-الجول-الزمالك-يضم-البرازيلي-جوان-ألفينا