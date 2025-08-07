خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي

أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي

رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج

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البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد

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