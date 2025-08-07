خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 00:54

كتب : عمرو نبيل

كيليان كارسنتي

أتم النادي المصري اتفاقه مع اللاعب الإيطالي الشاب كيليان كارسنتي.

وخاض كيليان كارسنتي آخر تجاربه مع فريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو الإيطالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري ضم الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ19 عاما سيتم قيد في قائمة اللاعبين تحت السن.

كيليان كارسنتي بدأ مسيرته في المراحل السنة لنادي موناكو الفرنسي.

Official] Karsenty Joins Lazio Primavera After A Trial With The First Team - SS. Lazio English News

وانضم كيليان كارسنتي لفريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو في الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب كيليان كارسنتي 6 أشهر بقيمص لاتسيو تحت 20 عاما وخاض معهم 12 مباراة.

وتعاقد المصري مع مع الرواندي بونور موجيشا والجزائري منذر طمين.

كما ضم عمر الساعي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

المصري
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