خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي
الخميس، 07 أغسطس 2025 - 00:54
كتب : عمرو نبيل
أتم النادي المصري اتفاقه مع اللاعب الإيطالي الشاب كيليان كارسنتي.
وخاض كيليان كارسنتي آخر تجاربه مع فريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو الإيطالي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري ضم الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي في صفقة انتقال حر.
صاحب الـ19 عاما سيتم قيد في قائمة اللاعبين تحت السن.
كيليان كارسنتي بدأ مسيرته في المراحل السنة لنادي موناكو الفرنسي.
وانضم كيليان كارسنتي لفريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو في الانتقالات الشتوية الماضية.
ولعب كيليان كارسنتي 6 أشهر بقيمص لاتسيو تحت 20 عاما وخاض معهم 12 مباراة.
وتعاقد المصري مع مع الرواندي بونور موجيشا والجزائري منذر طمين.
كما ضم عمر الساعي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.
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