البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن قائمة حكام مباريات انطلاقة بطولة الدوري لموسم 2025 - 2026.

وينطلق دوري الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل بـ3 مواجهات، يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة الصاعد حديثا على ملعب السلام في تمام السادسة، كما يواجه المصري منافسه الاتحاد على ستاد السويس الساعة 9 مساءً.

ويلتقي الزمالك أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا على ستاد هيئة قناة السويس الساعة 9 مساءً.

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سيراميكا كليوباترا والزمالك

ويدير مباراة الزمالك محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه أحمد توفيق، وطارق مصطفى مساعدان، فيما يتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو أحمد الغندور حكما للفيديو، يعاونه هيثم عثمان.

أما مباراة وادي دجلة وبيراميدز فيديرها الطاقم التالي:

محمد عباس قابيل حكم ساحة

هاني خيرى حكم مساعد أول

خالد حسين حكم مساعد ثان

صبحى العمراوي حكما رابعا

عبد العزيز السيد حكم فيديو

كريم زكى حكم مساعد فيديو

فيما يدير مباراة المصري والاتحاد الطاقم التالي:

أمين عمر حكما للساحة

سمير جمال حكم مساعد أول

أحمد زيدان حكم مساعد ثاني

جلال أحمد حكما رابعا

وائل فرحان حكم فيديو

محمد ناصر حكم مساعد فيديو

محمود البنا أمين عمر الزمالك بيراميدز المصري الاتحاد
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