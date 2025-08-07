في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 00:17

كتب : إبراهيم رمضان

كريم حامد - خانيا اليوناني

فشل انضمام كريم حامد لاعب الزمالك السابق إلى كافالا اليوناني رغم إعلان إتمام التعاقد من قبل.

وكشف النادي في بيان توضيحي أن عدم استكمال الإعارة نتيجة سوء تفاهم بسبب تدخل طرف ثالث.

وانتقل حامد إلى بانسيرايكوس بعد نهاية عقده مع الزمالك في صيف 2024، ورغم ذلك استفاد النادي الأبيض.

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وعلم FilGoal.com أن كريم حامد قد انضم إلى صفوف فريق خانيا اليوناني.

ويلعب كريم حامد بالرقم 14، ويخوض تدريباته مع الفريق.

وانتقل حامد إلى صفوف خانيا اليوناني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحال تم بيع كريم حامد خلال موسمين من بانسيرايكوس سيحصل النادي على 50% مقابل 30% لنادي خانيا و20% لصالح الزمالك.

وفسر كريم حامد استفادة الزمالك رغم رحيله مجانا قائلا في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com "نادي بانسيرايكوس كان يرغب في ضمي في صفقة انتقال حر، وكنت أتمنى إفادة الزمالك من انتقالي وهو ما نقلته لوكيلي تامر النحاس الذي توصل لاتفاق بالفعل بين بانسيرايكوس والزمالك".

وأوضح "تواصلت مع حسين لبيب وحسين السيد وأبلغتهم حال عودتي إلى مصر فلن ألعب سوى لنادي الزمالك".

ومن جانبه قال تامر النحاس وكيل اللاعب: "توصلنا لاتفاق مع النادي اليوناني بحصول الزمالك على 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا".

وتابع النحاس "النادي اليوناني أصر على 10% فقط في البداية لكن تنازلت عن نسبتي لنصل لاتفاق في النهاية بحصول الزمالك على 20% من إعادة البيع بعد تواصلي مع حسين لبيب وحسين السيد من الزمالك والذين أكدا أن أي لاعب يرحل عن الفريق تكون نسبة إعادة بيعه ثابتة وهي 20%".

واختتم تصريحاته "هناك بند آخر لصالح الزمالك وهو أن تكون الأولوية للنادي حال تم بيع اللاعب داخل مصر".

وقال كريم حامد في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "طموحي هو الاحتراف والوصول لمرحلة محمد صلاح الذي اعتبره مثلي الأعلي وبانسيرايكوس محطة لتحقيق حلمي والذي أسعى له تدريجيا خطوة بخطوة".

وكشف "قضيت فترة معايشة مع الفريق اليوناني وطلبوا أن تكون 4 أيام فقط رغم أنه من الطبيعي تكون شهرا على سبيل المثال، وبعد أول تدريب أُعجب بمستواي المدير الفني وقرر التعاقد معي مباشرة".

وتابع كريم حامد "أتوجه بالشكر لعمرو وردة الذي قدم لي الكثير من النصائح من أجل زوال الرهبة مني قبل فترة المعايشة وكان له دور كبير معي".

وشهد نادي بانسيرايكوس مشاركة المصري عمرو وردة في موسم 2023-2024 خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الموسم.

الزمالك خانيا كريم حامد
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