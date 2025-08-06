خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج

يكثف نادي الزمالك محاولاته للتعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوشينج.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يكثف محاولاته من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني.

ويأتي ذلك رغم غلق باب القيد في مصر مع منتصف ليل الخميس.

وعلم FilGoal.com أن محاولات الزمالك للتعاقد مع الكيني بارون أوشينج ستظل قائمة نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.