خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - منتخب كينيا

يكثف نادي الزمالك محاولاته للتعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوشينج.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يكثف محاولاته من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عرض ألباني لضم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي الونش: الزمالك لديه مدرب يملك الشغف.. ومتفائل بالموسم الجديد مران الزمالك - تخفيف الحمل خوفا من الإجهاد أمام سيراميكا.. وتعليمات خاصة للمدافعين

ويأتي ذلك رغم غلق باب القيد في مصر مع منتصف ليل الخميس.

وعلم FilGoal.com أن محاولات الزمالك للتعاقد مع الكيني بارون أوشينج ستظل قائمة نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

قد تكون صورة ‏‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏أحذية رياضية بدبابيس‏‏‏ و‏نص‏‏

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

الزمالك عمر جابر
نرشح لكم
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا خبر في الجول - عرض ألباني لضم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 18 دقيقة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 35 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 35 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 52 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510719/خبر-في-الجول-الزمالك-يكثف-مفاوضاته-للتعاقد-مع-الكيني-أوشينج