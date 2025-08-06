خبر في الجول - عرض ألباني لضم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 23:44

كتب : إبراهيم رمضان

علي عبد المجيد - الزمالك

تلقى علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب من فريق مواليد 2006 عرضا من الدوري الألباني.

وعلم FilGoal.com أن عبد المجيد قد تلقى عرضا من فلازنيا وصيف الدوري الألباني الموسم المنقضي.

ويتضمن عرض فلازنيا الألباني وجود بند 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا لصالح الزمالك حال تمت الموافقة على العرض.

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وكان فلازنيا قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الألباني في المركز الثاني.

وودع فلازنيا منذ أيام منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد ضم علي عبد المجيد إلى معسكر الزمالك السابق في العاصمة الإدارية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك فلازيا الدوري الألباني علي عبد المجيد
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