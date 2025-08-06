رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي

كشف سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي تفاصيل تعاقد ناديه مع أحمد الجفالي لاعب الزمالك.

ويلعب نادي أبها ضمن منافسات دوري "يلو" للدرجة الأولى بالسعودية.

وقال سعد الأحمري رئيس نادي أبها عبر أون سبورت: "نجحنا في ضم أحمد الجفالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف دولار مع وجود بند بأفضلية الشراء".

وأضاف "المفاوضات بدأت لضم الجفالي منذ 3 أسابيع وإجراء الكشف الطبي قد يكون السبب في تأخر إتمام الصفقة".

وأتم "سيكون هناك نقاشات جديدة حول قيمة بند أفضلية الشراء في وقتها. الزمالك ناد عريق وتجمعنا به علاقات طيبة منذ سنوات".

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـFilGoal.com: "اللاعب أتم اتفاقه للانتقال إلى أبها السعوي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار".

وأضاف "أحمد الجفالي أتم الاتفاق أيضا على كل بنوده الشخصية ويتبقى فقط توقيع العقد بين الناديين".

وتواجد أبها في المركز الثامن من دوري الدرجة الأولى السعودي ولم ينجح في الوصول للملحق المؤهل للدوري الممتاز.

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.