توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي انتقال نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سون هيونج مين

النادي : لوس أنجلوس

لوس أنجلوس

وكشف سون عن رحيله عن توتنام في فيديو بثه النادي.

وظهر سون باكيا أثناء وداع ناديه "إلى كل جماهير سبيرز، قرار مغادرة عائلة سبيرز يعد واحدا من أصعب القرارات في حياتي، أعطيت كل ما أستطيع وأعرف أن الأمر يبدو صعبًا للغاية".

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وأكمل "أشعر أنني بحاجة إلى فصل جديد في حياتي، لذا ربما كان هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، لذا أرجوكم ألا تصابوا بخيبة أمل."

وأضاف "سأصاب بخيبة أمل لعدم رؤيتكم في الملعب، وسأبقى دائمًا في سجلات تاريخ النادي، وسيبقى توتنهام دائمًا في قلبي."

وتابع "سيبقى توتنهام دائمًا عائلتي، رحبتم بي في صغري، وعندما كبرت سأرحل ولكن دائمًا هناك توقيت مناسب."

وأتم "أريد أن أرحل بطريقة مثالية، ليستطيع الناس دائما تذكر اللحظات السعيدة، وهذا هو الوقت الصحيح لأقول وداعا".

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

فاز سون بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام ٢٠٢٠ عن هدفه الفردي الاستثنائي ضد بيرنلي.

كما فاز في موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مُسجلاً ٢٣ هدفاً.

سون هيونج مين توتنام لوس أنجلوس
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