بمشاركة جيوكيريس وتهديف الصفقة الجديدة.. أرسنال يخسر من فياريال وديا

فاز فياريال على أرسنال 3-2 في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل نيكولاس بيبي وكارل إيتا إيونج وأرناوت دانجوما أهداف فياريال.

فيما أحرز كريسيتان نورجارد ومارتن أوديجارد هدفي أرسنال.

كريستيان نورجارد المنضم حديثا من برينتفورد نجح في التسجيل بقميص أرسنال.

فيما شارك فيكتور جيوكيريس القادم من سبورتنج لشبونة لمدة 63

وافتتح نيكولاس بيبي التسجيل لصالح فياريال وسجل في شباك أرسنال فريقه السابق عند الدقيقة 16.

وعزز كارل إيتا إيونج تقدم الفريق الإسباني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص كريستيان نورجارد النتيجة وسجل الهدف الأول للمدفعجية في الدقيقة 36.

وسجل دانجوما الهدف الثالث لنادي فياريال في الدقيقة 68.

قبل أن ينجح مارتن أوديجارد في تقليص النتيجة مجددا عند الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ويلعب أرسنال ضد أتليتك بلباو الإسباني يوم السبت المقبل في ختام تحضيراته لانطلاق الدوري الإنجليزي.