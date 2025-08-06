فابريزيو رومانو: الاتفاق تم.. داروين نونيز إلى الهلال بعد الاتفاق بين كافة الأطراف

أتم داروين نونيز مهاجم ليفربول، الاتفاق مع الهلال السعودي للانضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

داروين نونيز النادي : ليفربول الهلال

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس: "تم الاتفاق شفهيا بين كافة الأطراف بانتقال داروين نونيز إلى الهلال".

وأضاف رومانو "سينضم داروين نونيز إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول".

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب فابريزيو.

وسيخضع نونيز إلى الكشف الطبي قبل الإعلان رسميا عن انضمامه إلى الزعيم السعودي.

وارتبط نونيز مؤخرا بالانتقال إلى الهلال السعودي وميلان الإيطالي.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.