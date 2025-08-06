سلة - قناة الأهلي تكشف تطورات مفاوضات التجديد لإيهاب أمين.. وطلب حاسم من الخطيب

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 22:51

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين

لا يزال ملف مفاوضات النادي الأهلي مع إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة لتجديد تعاقده مفتوحا.

وانتهى تعاقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم المنقضي بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وكشفت قناة الأهلي على لسان إيهاب أمين أن اللاعب ينفي الشائعات المثارة بشأن طلباته خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي.

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وأشارت القناة إلى اعتراف إيهاب أمين لوجود خلافات في بعض البنود لكن عكس المثار.

وشدد اللاعب على رغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي بسبب الجماهيرية التي يتمتع بها والشعبية التي تلقاها بعد انضمامه للفريق.

بينما كشفت قناة الأهلي عن تدخل من محمود الخطيب رئيس النادي الذي طلب الحصول على كافة طلبات إيهاب أمين مكتوبة.

ويأتي ذلك من أجل عقد جلسة غدا الخميس مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي لحسم مصير إيهاب أمين بشكل نهائي.

ويقضي إيهاب أمين موسمه السادس مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL والبطولة العربية للأندية.

إيهاب أمين كرة سلة الأهلي محمود الخطيب
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