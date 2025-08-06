وكيله: غلق ملف انتقال كوكا إلى قاسم باشا.. والتجديد لـ الأهلي خلال 48 ساعة

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 22:35

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أحمد نبيل "كوكا"

كشف عمر ناجي وكيل أعمال أحمد نبيل كوكا غلق ملف انتقال اللاعب إلى قاسم باشا التركي بسبب الاختلاف حول آلية دفع قيمة الصفقة.

وكان كوكا قريبا من الانتقال إلى قاسم باشا قبل أن تنهار الصفقة في النهاية.

وكشف عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لقناة الأهلي: "بشكل نهائي كوكا مستمر مع الأهلي وتم إغلاق ملف قاسم باشا، ويعود السبب بسبب اختلاف الاتفاق على طريقة الدفع".

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وتابع "الصفقة كانت قريبة من 750 ألف يورو لكن أعتذر عن عدم الكشف عن الرقم تحديدا".

وأضاف "النادي التركي طلب دفع قيمة الصفقة على عامين لكن الأهلي طلب الحصول على المبلغ الآن ومع نهاية العام".

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته "كوكا تحت أمر الأهلي، وهناك شبه اتفاق على مبدأ التجديد وخلال 48 ساعة سيتم الاتفاق على كل شيء".

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق أن نادي قاسم باشا طلب مهلة من الأهلي لإتمام الصفقة بسبب أن يومي السبت والأحد إجازة في أوروبا.

وأن الأهلي وافق على ذلك ومنح النادي مهلة لمدة 48 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء.

ويرغب نادي قاسم باشا التركي في ضم أحمد نبيل "كوكا" من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن قاسم باشا التركي وافق على دفع 750 ألف دولار مقابل ضم أحمد نبيل "كوكا" ولكن على أقساط.

وأن الأهلي يرغب في الحصول على 75% نقدا مع تأجيل باقي المبلغ حتى شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

والأهلي يرغب في إضافة 150 ألف دولار عبارة عن حوافز تتعلق بنسبة المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الوقت الحالي من أجل الوصول لاتفاق نهائي وإتمام الصفقة.

وتفاوض الأهلي في الأيام الماضية مع قاسم باشا على باقي بنود الصفقة وتشمل نسبة إعادة البيع، حيث يرغب الأهلي في الحصول على نسبة 30% من إعادة بيع اللاعب، ويريد النادي التركي وضع 10% فقط.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.

الأهلي أحمد نبيل كوكا
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