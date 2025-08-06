كرة يد - مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم للناشئين باكتساح كوريا الجنوبية

استهل منتخب مصر تحت 19 عاما بطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في مصر باكتساح كوريا الجنوبية.

وتغلب منتخب الناشئين على كوريا الجنوبية بنتيجة 46-27 في افتتاح مشواره.

وشهد حفل الافتتاح تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري للعبة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وفي نفس المجموعة تغلب منتخب اليابان على البحرين بنتيجة 32-30.

ويلعب منتخب الناشئين مباراته المقبلة أمام البحرين غدا الخميس في السابعة والنصف مساء.

وحصل عمر بركة على جائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

ويقود منتخب مصر الإسباني فرناندو باربيتو بشكل مؤقت بسبب تعرض طارق محروس المدير الفني للفريق لوعكة صحية قبل 4 أيام من انطلاق البطولة.

ورفع لاعبو منتخب الناشئين صورة طارق محروس عقب نهاية المباراة.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.