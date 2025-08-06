خبر في الجول - مفاوضات مكثفة بين الزمالك والمصري لضم أحمد عيد

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في مصر مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك والمصري من أجل صفقة ضم أحمد عيد.

وكان قد جدد أحمد عيد لاعب المصري طلبه في الرحيل عن ناديه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة المصري لحسم صفقة انتقال أحمد عيد هذا الصيف.

وطالب أحمد عيد من إدارة المصري رحيله هذا الصيف أسوة بزميله محمود جاد الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز.

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان أحمد عيد طلب في وقت سابق من إدارة المصري الموافقة على رحيله إلى الزمالك.

ويتم غلق باب الانتقالات في الدوري المصري اليوم الأربعاء.

وكان أحمد عيد قد انتقل من ناشئين الأهلي إلى الزمالك في 2015 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أحمد عيد للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة كما لعب مع إنبي لمدة موسم أيضا.

وانتقل أحمد عيد إلى المصري في صيف 2023 بصفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض عيد 22 مباراة مع الزمالك بينما خاض 30 مباراة مع المصري.