خبر في الجول - مفاوضات مكثفة بين الزمالك والمصري لضم أحمد عيد

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 21:53

كتب : إبراهيم رمضان

مران منتخب مصر - أحمد عيد

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في مصر مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك والمصري من أجل صفقة ضم أحمد عيد.

وكان قد جدد أحمد عيد لاعب المصري طلبه في الرحيل عن ناديه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة المصري لحسم صفقة انتقال أحمد عيد هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزناري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي بعد تمديد تعاقده بـ الزمالك الونش: الزمالك لديه مدرب يملك الشغف.. ومتفائل بالموسم الجديد مران الزمالك - تخفيف الحمل خوفا من الإجهاد أمام سيراميكا.. وتعليمات خاصة للمدافعين خبر في الجول - تعثر في مفاوضات الاتحاد مع هيثم كمال.. وتواصل من الزمالك

وطالب أحمد عيد من إدارة المصري رحيله هذا الصيف أسوة بزميله محمود جاد الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز.

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان أحمد عيد طلب في وقت سابق من إدارة المصري الموافقة على رحيله إلى الزمالك.

ويتم غلق باب الانتقالات في الدوري المصري اليوم الأربعاء.

وكان أحمد عيد قد انتقل من ناشئين الأهلي إلى الزمالك في 2015 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أحمد عيد للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة كما لعب مع إنبي لمدة موسم أيضا.

وانتقل أحمد عيد إلى المصري في صيف 2023 بصفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض عيد 22 مباراة مع الزمالك بينما خاض 30 مباراة مع المصري.

الزمالك المصري أحمد عيد
نرشح لكم
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج خبر في الجول - عرض ألباني لضم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 18 دقيقة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 35 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 35 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 52 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510709/خبر-في-الجول-مفاوضات-مكثفة-بين-الزمالك-والمصري-لضم-أحمد-عيد