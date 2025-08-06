خبر في الجول - الزناري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي بعد تمديد تعاقده بـ الزمالك

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

مصطفى الزناري - الزمالك

نجح نادي البنك الأهلي في إتمام اتفاقه مع الزمالك لضم مصطفى الزناري ضمن الصفقات الصيفية الجارية.

وتنتهي فترة القيد الصيفية في مصر عند منتصف ليل اليوم الأربعاء.

وكان البنك الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد لضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
الونش: الزمالك لديه مدرب يملك الشغف.. ومتفائل بالموسم الجديد مران الزمالك - تخفيف الحمل خوفا من الإجهاد أمام سيراميكا.. وتعليمات خاصة للمدافعين خبر في الجول - تعثر في مفاوضات الاتحاد مع هيثم كمال.. وتواصل من الزمالك هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد نجح في إتمام الصفقة بضم مصطفى الزناري بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك.

وجاء ذلك بعد أن مدد اللاعب تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان يرتبط الزناري -26 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل قبل أن يمدد تعاقده.

ويلعب الزناري في مركز قلب الدفاع، وكان قد انضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2022.

ولعب الزناري 10 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بينهم 6 في مسابقة الدوري.

وبشكل عام خاض الزناري 53 مباراة بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في صناعة هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك البنك الأهلي مطصفى الزناري
نرشح لكم
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج خبر في الجول - عرض ألباني لضم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب رئيس أبها يكشف تفاصيل التعاقد مع الجفالي توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 18 دقيقة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 35 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 35 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 52 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510708/خبر-في-الجول-الزناري-يتمم-اتفاقه-مع-البنك-الأهلي-بعد-تمديد-تعاقده-بـ-الزمالك