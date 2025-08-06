خبر في الجول - الزناري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي بعد تمديد تعاقده بـ الزمالك

نجح نادي البنك الأهلي في إتمام اتفاقه مع الزمالك لضم مصطفى الزناري ضمن الصفقات الصيفية الجارية.

وتنتهي فترة القيد الصيفية في مصر عند منتصف ليل اليوم الأربعاء.

وكان البنك الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد لضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد نجح في إتمام الصفقة بضم مصطفى الزناري بعد التوصل لاتفاق مع الزمالك.

وجاء ذلك بعد أن مدد اللاعب تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان يرتبط الزناري -26 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل قبل أن يمدد تعاقده.

ويلعب الزناري في مركز قلب الدفاع، وكان قد انضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2022.

ولعب الزناري 10 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بينهم 6 في مسابقة الدوري.

وبشكل عام خاض الزناري 53 مباراة بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في صناعة هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.