الونش: الزمالك لديه مدرب يملك الشغف.. ومتفائل بالموسم الجديد

عبر محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، عن تفاؤله بالموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الونش عبر الموقع الرسمي للزمالك "متفائل بالموسم الجديد، وسعيد بحالة التركيز لدى اللاعبين في فترة الإعداد، بجانب التعاقد مع لاعبين مميزين صغار السن".

وأكمل مدافع الزمالك "لدينا مدرب جديد يملك الشغف، والنجاح يأتي من وجود نظام داخل النادي".

وأضاف "أتمنى أن يكون الجمهور داعم لنا في الفترة المقبلة، وأعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونقدم موسم يليق بنادي الزمالك".

وأتم حديثه عن تجديد تعاقده مع الزمالك "لم أستغرق وقتا في التفكير عند تجديد عقدي مع الزمالك، وشرف لي الانتماء لهذا النادي حتى الاعتزال".

وجدد الونش تعاقده مع الزمالك لـ3 مواسم.

وكان الونش قد انضم إلى الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

الونش عاد للمشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير 2024.

إصابة الونش تعرض لها بعد عودته من إصابة أولى بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة أيضا.

وخاض الونش الموسم الماضي 25 مباراة بعد تعافيه من الإصابة.

الونش الذي يخوض موسمه المقبل العاشر مع الزمالك حقق لقبين للدوري، ومثلهما للكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

كما حصل الونش على 4 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للسوبر المصري.