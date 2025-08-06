سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

لامين كمارا - نهضة بركان

عاد السنغالي لامين كامارا للمشاركة في تدربيات نادي نهضة بركان المغربي بعد فشل انتقاله لستوك سيتي الإنجليزي.

وفشل كامارا في اجتياز الكشف الطبي لستوك سيتي ليعود إلى ناديه المغربي.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن كامارا ظهر في تدريبات نهضة بركان بعد تعثر انتقاله لستوك سيتي.

أخبار متعلقة:
راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان تقرير مغربي: ستوك سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم لامين كمارا من نهضة بركان تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم

ويلعب كمارا -22 عاما- في صفوف نهضة بركان بداية من صيف 2021.

وساهم لامين كمارا في تتويج نهضة بركان بلقبي الدوري المغربي والكونفدرالية الموسم الماضي.

ولعب لامين كمارا مع منتخب السنغال 5 مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف.

وخاض كمارا بقميص نهضة بركان 114 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحقق كمارا 6 ألقاب بقميص نهضة بركان إذ حصد الدوري المغربي والسوبر الإفريقي مرة لكل منهما بجانب لقبي كأس العرش المغربي ومثلهما من الكونفدرالية.

لامين كامارا نهضة بركان
نرشح لكم
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان القادسية يضم مصعب الجوير من الهلال آدم وطني لـ في الجول: لا يوجد أزمة في تسجيل وسام مع كولومبوس.. وأخبار إعارته غير صحيحة
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 9 دقيقة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 26 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 26 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 43 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510706/سقط-في-الكشف-الطبي-كامارا-يعود-لتدريبات-نهضة-بركان-بعد-فشل-انتقاله-لـ-ستوك-سيتي