سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي
الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
عاد السنغالي لامين كامارا للمشاركة في تدربيات نادي نهضة بركان المغربي بعد فشل انتقاله لستوك سيتي الإنجليزي.
وفشل كامارا في اجتياز الكشف الطبي لستوك سيتي ليعود إلى ناديه المغربي.
وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن كامارا ظهر في تدريبات نهضة بركان بعد تعثر انتقاله لستوك سيتي.
ويلعب كمارا -22 عاما- في صفوف نهضة بركان بداية من صيف 2021.
وساهم لامين كمارا في تتويج نهضة بركان بلقبي الدوري المغربي والكونفدرالية الموسم الماضي.
ولعب لامين كمارا مع منتخب السنغال 5 مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف.
وخاض كمارا بقميص نهضة بركان 114 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.
وحقق كمارا 6 ألقاب بقميص نهضة بركان إذ حصد الدوري المغربي والسوبر الإفريقي مرة لكل منهما بجانب لقبي كأس العرش المغربي ومثلهما من الكونفدرالية.