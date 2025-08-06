سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي

مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي

آدم وطني لـ في الجول: لا يوجد أزمة في تسجيل وسام مع كولومبوس.. وأخبار إعارته غير صحيحة