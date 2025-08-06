مران الزمالك - تخفيف الحمل خوفا من الإجهاد أمام سيراميكا.. وتعليمات خاصة للمدافعين

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في انطلاقة بطولة الدوري.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين، وشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات لتنفيذها خلال مران اليوم.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس من أجل الاستعداد للقاء المقبل بالشكل الأنسب.

كما حرص فيريرا، على تخفيف الحمل البدني، خلال المران.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وركز الجهاز الفني للزمالك على الجوانب الفنية والخططية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية متنوعة، كما حرض على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ومنح فيريرا تعليمات فنية خاصة للمدافعين، والحديث معهم عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في الملعب، بجانب بعض الأدوار المتعلقة بمركزهم وطريقة اللعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.