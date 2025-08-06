مارسيليا يعيد وياه للدوري الفرنسي

أتم نادي مارسيليا الفرنسي إجراءات التعاقد مع تيموثي وياه لاعب يوفنتوس.

تيموثي هو نجل أسطورة ميلان ومنتخب ليبيريا جورج وياه.

وأعلن أولمبيك مارسيليا تعاقده رسميا مع وياه مساء اليوم الأربعاء.

وسينضم اللاعب الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى مارسيليا على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو.

مع خيار إلزامية الشراء مقابل 14 مليون يورو.

وارتبط وياه بالانتقال لنادي نيوم السعودي لكن رغبة اللاعب في البقاء بأوروبا حسمت مصيره.

وياه البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2023 قادما من ليل الفرنسي مقابل 14 مليون يورو.

ولعب وياه مع يوفنتوس الموسم الماضي 43 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.