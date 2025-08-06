استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

سليمان العبيد - فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب المنتخب السابق.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن استشهاد اللاعب بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

اللاعب الملقب بـ "بيليه الكرة الفلسطينية" خاض مع المنتخب الفلسطيني 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين.

ومن بين الهدفين، كان هدف الفدائي في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتداء شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

فلسطين سليمان العبيد
التعليقات
