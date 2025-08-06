"العودة للكتيبة العسكرية".. الجيش الملكي يضم رضا سليم

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي ضم رضا سليم جناح الأهلي.

رضا سليم النادي : الجيش الملكي الجيش الملكي

ويعود بذلك رضا سليم إلى فريقه مجددا بعد خروجه منذ عامين إلى الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن انتقال رضا سليم إلى الجيش الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشار موقع راديو مارس إلى أن الجيش الملكي خلال الموسم سيتحمل 550 ألف جنيه من راتب اللاعب الذي يبلغ 700 ألف دولار سنويا.

بينما الأهلي يتحمل 150 ألف دولار الآخرين.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.