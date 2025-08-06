رسميا - مولر إلى فانكوفر الكندي

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي ضم الألماني توماس مولر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

توماس مولر النادي : لاعب حر فانكوفر وايتكابس

ويستمر تعاقد مولر مع فانكوفر حتى نهاية عام 2026.

وكشف فانكوفر عن دفع مبلغ 400 ألف دولار نظير الاستحواذ على أولوية الاكتشاف من نادي سينسيناتي، بواقع 200 ألف دولار عام 2025، و100 ألف دولار من أموال التخصيص لعام 2026، ومبلغ أخير مشروط قدره 100 ألف دولار لعام 2026.

وتضع الأندية الأمريكية قائمة محددة من اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترات الانتقال، للحصول على موافقة من رابطة أندية الدوري الأمريكي.

وفي حالة رغبة نادي آخر في الحصول على خدمات اللاعب يكون ملزما بسداد رسوم انتقال نظير "حق الاكتشاف" للنادي الآخر، لتجنب الصراع بين الأندية على ضم اللاعبين، وكذلك وضع حد أقصى للمبالغ المدفوعة في الصفقات.

وتعليقا على ضم مولر، قال أكسل شوستر، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لنادي وايتكابس: "توماس لاعب عالمي المستوى، يُطلق عليه لقب مُفسّر الفضاء، ويتميز بصناعة الفرص المتميزة، وحركته المتواصلة بعيدًا عن الكرة".

وأضاف: "إنه لا يُقدم فقط سجلًا حافلًا بالفوز، بل يتميز أيضًا بأخلاقيات وعمله الدؤوب سيسهم في الارتقاء بالفريق بأكمله."

وسيصل مولر إلى فانكوفر يوم الأربعاء، ليعقد مؤتمرا صحفيا، قبل خوض أول جلساته التدريبية يوم الخميس، حسبما أعلن النادي.

وتعليقا على انضمامه لفانكوفر، قال مولر "أتطلع إلى القدوم إلى فانكوفر لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالبطولة، سمعتُ أخبارًا رائعة عن المدينة، لكن قبل كل شيء، جئتُ للفوز، أتطلع بشوقٍ للعب أمام الجماهير ورؤية جميع المشجعين يتوافدون إلى ملعب بي سي بليس ونحن نتجه نحو التصفيات."

وينضم مولر إلى فانكوفر بعد مسيرة 17 عاما مع بايرن ميونيخ توج خلال بـ33 لقبا (13 بطولة الدوري الألماني - 8 ألقاب كأس السوبر الألماني - 6 ألقاب في كأس ألمانيا - لقبين في دوري أبطال أوروبا - كأس السوبر الأوروبي مرتين - كأس العالم للأندية مرتين).

وعلى الصعيد الدولي، خاض مولر 131 مباراة دولية، وسجل 45 هدفًا، وقدّم 41 تمريرة حاسمة مع ألمانيا، ولعب دورًا حاسمًا في فوزها بكأس العالم 2014.

كما فاز مولر بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2010، بالإضافة إلى جائزتي الحذاء الفضي والكرة الفضية في كأس العالم 2014.