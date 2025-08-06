"أول محجبة و4 قارات".. سبورت ميدياسيت تكشف أرقاما فريدة بعد انتقال مريم متولي للدوري الإيطالي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

مريم متولي - كرة طائرة سيدات

حقق نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي أرقاما فريدة بعد ضم مريم متولي لاعبة طائرة الزمالك.

وأعلن نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي التعاقد مع مريم متولي لاعبة الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات لمدة موسمين.

وكان FilGoal.com قد انفرد باتفاق مريم متولي على الانتقال إلى النادي الإيطالي.

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وكشف موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي عن كون نادي بوستو أرسيتسيو أصبح أول ناد يضم لاعبة محجبة في تاريخ الدوري الإيطالي لسيدات الطائرة.

كما أصبح النادي أول من يضم لاعبات من 4 قارات مختلفة في قائمته بموسم واحد.

ويضم بوستو أرسيتسيو حاليا لاعبات من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

وبدأت المفاوضات منذ بداية شهر يوليو مع تمسك نادي الزمالك باستمرار لاعبته التي كانت ترتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

وأتم النادي الإيطالي صفقة انتقال مريم متولي لمدة موسمين حتى يونيو 2027، ووافق الزمالك في النهاية على إتمام الصفقة بعد حصوله على مقابل مالي بالإضافة للاتفاق مع اللاعبة على عودتها للزمالك بعد نهاية الموسمين عند العودة إلى مصر بالتوقيع على تعاقد يخص موسم 2027-2028.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.

كرة طائرة مريم متولي الدوري الإيطالي
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