أفضل لاعب في بلجيكا.. ميلان يتعاقد مع أردون ياشاري

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

جاشاري - ميلان

أتم نادي ميلان الإيطالي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط السويسري أردون ياشاري .

وانضم أردون ياشاري إلى ميلان قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وأعلن ميلان مساء الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع أردون ياشاري لتعزيز وسط ملعبه.

أخبار متعلقة:
أفضل لاعب في الدوري البلجيكي يخضع للكشف الطبي مع ميلان سكاي: ميلان يقدم عرضا جديدا لـ يانج بويز لضم أثيكامي تقرير: كومو يتوصل لاتفاق مع ميلان من أجل ضم موراتا تقرير: ميلان يتواصل مع ليفربول من أجل ضم نونيز

البالغ من العمر 22 عاما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي في الموسم الماضي.

وأخيرا نجح ميلان في إقناع بروج في التخلي عن اللاعب بعد مفاوضات شاقة.

وتعاقد مع ياشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكان عقد اللاعب ممتد مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029 قبل أن ينجح ميلان في حسم الصفقة رسميا.

ياشاري لعب 52 مباراة مع كلوب بروج وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

أردون جاشاري - ميلان ميلان
نرشح لكم
سيرحل منافس مصطفى محمد؟ تليجراف: ولفراهمبتون في مفاوضات مع أبلين بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم 4 دقيقة | الدوري المصري
سيرحل منافس مصطفى محمد؟ تليجراف: ولفراهمبتون في مفاوضات مع أبلين 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف ومات وأين ولماذا؟ 23 دقيقة | الوطن العربي
محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية 43 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية 51 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين ساعة | الدوري المصري
تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510699/أفضل-لاعب-في-بلجيكا-ميلان-يتعاقد-مع-أردون-ياشاري