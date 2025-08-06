أفضل لاعب في بلجيكا.. ميلان يتعاقد مع أردون ياشاري

أتم نادي ميلان الإيطالي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط السويسري أردون ياشاري .

وانضم أردون ياشاري إلى ميلان قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وأعلن ميلان مساء الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع أردون ياشاري لتعزيز وسط ملعبه.

البالغ من العمر 22 عاما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي في الموسم الماضي.

وأخيرا نجح ميلان في إقناع بروج في التخلي عن اللاعب بعد مفاوضات شاقة.

وتعاقد مع ياشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكان عقد اللاعب ممتد مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029 قبل أن ينجح ميلان في حسم الصفقة رسميا.

ياشاري لعب 52 مباراة مع كلوب بروج وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.