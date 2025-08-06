أفضل لاعب في بلجيكا.. ميلان يتعاقد مع أردون جاشاري
الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 19:58
كتب : FilGoal
أتم نادي ميلان الإيطالي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط السويسري أردون جاشاري.
أردون جاشاري
النادي : كلوب بروج
وانضم أردون جاشاري إلى ميلان قادما من كلوب بروج البلجيكي.
وأعلن ميلان مساء الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع أردون جاشاري لتعزيز وسط ملعبه.
البالغ من العمر 22 عاما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي في الموسم الماضي.
وأخيرا نجح ميلان في إقناع بروج في التخلي عن اللاعب بعد مفاوضات شاقة.
وتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.
وكان عقد اللاعب ممتد مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029 قبل أن ينجح ميلان في حسم الصفقة رسميا.
جاشاري لعب 52 مباراة مع كلوب بروج وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.
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