راديو مارس: رضا سليم رفض عرضا خليجيا.. والأهلي يتحمل جزءا من راتبه

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

الأهلي - رضا سليم

رفض رضا سليم جناح الأهلي عرضا خليجيا من أجل الانضمام إلى الجيش الملكي المغربي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن الجيش الملكي قد توصل لاتفاق مع الأهلي لضم رضا سليم لمدة موسم على سبيل الإعارة ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن رضا سليم رفض عرضا من أحد الأندية الخليجية وآخر من الدوري المغربي من أجل الانضمام إلى الجيش الملكي.

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وأشار التقرير إلى أن الجيش الملكي يضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة والأهلي يتحمل 150 ألف دولار من راتب اللاعب.

بينما النادي المغربي يتحمل الـ 550 ألف الآخرين، إذ يبلغ راتبه السنوي 700 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

الأهلي الجيش الملكي رضا سليم
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