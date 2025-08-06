بعد تطبيق معايير كاف.. اتحاد الكرة يعلن منح رخص المشاركة الإفريقية لـ4 أندية

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 19:24

كتب : محمد جمال

كأس دوري أبطال إفريقيا الجديد

أعلن اتحاد الكرة منح رخص الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية لموسم 2025 - 2026.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي "أصدر الاتحاد المصري رخص الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية استنادا إلى معايير كاف الخاصة بمنح التراخيص".

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 6 أغسكس موعدا نهائيا للانتهاء من إجراءات إصدار الرخص.

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وأشار الاتحاد في بيانه "يعرب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة عن دعمه الكامل للأندية الأربعة في مشوارهم الإفريقي، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع راية الكرة المصرية".

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع مسؤولي الزمالك لتسوية المديونيات المستحقة على النادي.

وتضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية للزمالك، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

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